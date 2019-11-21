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Sakarya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kamyonet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

21.11.2019 23:17 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:17Sakarya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

SAKARYA'nın ilçesinde, kamyonet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Karasu Limandere kavşağında meydana geldi. Karasu istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LC 0519 plakalı kamyonet ile 59 UG 091 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 14 yaşındaki Kardelen Şahin yaşamını yitirdi. Yaralanan biri ağır 4 kişi ise 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri görüntüler

Minibüsten görüntü

Otomobilden görüntüler

Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni

Ekiplerden görüntü

Ambulansın hastaneye gidişi

Trafikten görüntü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ KARASU( ),

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)



Sakarya, Karasu, Güncel

Kaynak: DHA

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