Haberler » Güncel » Sakarya'da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Haber

Sakarya'da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarpan kadın yaşamını yitirdi.

25.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:54 Sakarya'da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
'nın ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarpan kadın yaşamını yitirdi.
Kaynarca ilçesinde yaşayan Ayşe Kırmızıkan'a (49), dün akşam saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken E.S'nin kullandığı 54 BR 884 plakalı kamyonet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Üç çocuk annesi Kırmızıkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ayşe Kırmızıkan'ın cenazesi, Kaynarca İşaret Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03   Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Haber
16:03   Adana çöken yol havadan görüntülendi - Haber
16:03   Adana'yı sel vurdu - - Haber
16:03   Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradı - Haber
16:02   BÜYÜKÇEKMECE'DE BEKÇİYİ AĞIR YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 16:05:05