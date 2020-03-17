Sakarya'da kanyonda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, kanyonda mahsur kalan 6 keçi Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) tarafından kurtarıldı.
17.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:14
Sakarya 'nın Taraklı ilçesinde, kanyonda mahsur kalan 6 keçi Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Taraklı'da çobanlık yapan E.Ç. keçilerini otlatmak için Tuzla Kanyonu'na götürdü.
Otlatma sonrası keçi sürüsüyle evine dönen çoban, sürüden 6 keçinin eksik olduğunu fark edince otlattığı bölgeye dönerek keçileri aradı.
E.Ç, keçilerin kanyonda, yaklaşık 200 metre aşağıdaki alanda olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.
Keçilerin kurtarılması için bölgeye SAKE ekibi sevk edildi.
Ekipler, drone kullanarak bölgeyi inceledi. Daha sonra yapılan çalışmalarla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 6 keçi, sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Taraklı'da çobanlık yapan E.Ç. keçilerini otlatmak için Tuzla Kanyonu'na götürdü.
Otlatma sonrası keçi sürüsüyle evine dönen çoban, sürüden 6 keçinin eksik olduğunu fark edince otlattığı bölgeye dönerek keçileri aradı.
E.Ç, keçilerin kanyonda, yaklaşık 200 metre aşağıdaki alanda olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.
Keçilerin kurtarılması için bölgeye SAKE ekibi sevk edildi.
Ekipler, drone kullanarak bölgeyi inceledi. Daha sonra yapılan çalışmalarla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 6 keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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