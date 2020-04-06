Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sakarya'da karantina süresi biten misafirlerden görevlilere teşekkür mektubu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya'daki yurtlarda karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilen misafirler, yazdıkları mektuplarla görevlilere teşekkür etti.

06.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:26
Sakarya'da karantina süresi biten misafirlerden görevlilere teşekkür mektubu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya 'daki yurtlarda karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilen misafirler, yazdıkları mektuplarla görevlilere teşekkür etti.
Devletin imkanlarıyla 23 Mart'ta yurt dışından Sakarya'ya getirilen, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 1904 kişi, Sakarya'da Sabahattin Zaim, Rahime Sultan, Arif Nihat Asya ve Muhammet Fatih Safitürk öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Karantina süresi dolan 631 kişiden bazıları, evlerine giderken bıraktıkları mektuplarda görevlilere minnettarlıklarını dile getirdi.
Onur Kaan Kayhan, mektubunda Dublin'den Türkiye'ye dönene kadar arada geçen 15 günlük sürede ulaşımdan konaklamaya kadar emeği geçenlere teşekkür etti.
Kayhan, mektubunda yurt görevlilerinin ilgisinden de övgü dolu sözlerle bahsetti.
Osman Özdemir de bir ihtiyacının olmadığını çünkü her şeyin eksiksiz ve kusursuz olduğunu belirtti.
Özdemir, şunları kaydetti:
"Bu zor zamanda bize yaptıklarınız için size ne kadar teşekkür etsem az kalır. Tüm ekibe, AFAD'a, Emniyete, Kızılaya ve ismini bilmediğim nice ağabey ve ablalarıma teşekkür ediyorum. Allah bu ülkeyi, bu insanları hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Kendinize iyi bakın, sonsuz teşekkürler."
Çağlar Soytürk ise "Bizleri burada bu kadar güzel ağırladığınız için çok teşekkürler" notunu bıraktı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sabahattin Zaim, Karantina, 23 Mart, Sakarya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sakarya'da karantina süresi biten misafirlerden görevlilere teşekkür mektubu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Trump’ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray’ı ikiye böldü Haberler
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek Haberler
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek
Koronanın merkez üssü ABD’de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı
Fransa’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı Haberler
Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD uçak gemisi kaptanına bir kötü haber daha! Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD uçak gemisi kaptanına bir kötü haber daha!
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı Haberler
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Türkiye’de Kovid-19’dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor! Haberler
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

21:41: (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI - Haber 21:40: Elazığ 30'arlı sınıflarda "Canlı Ders" uygulamasına geçti - Haber 21:40: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, velilere seslendi Açıklaması - Haber 21:38: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya kutlama mesajı - Haber 21:38: Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı Açıklaması - Haber 21:27: Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü - Haber 21:10: Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı - Haber 21:04: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber 19:51: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi - Haber