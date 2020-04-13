Sakarya'da karantinadaki 6 kaymakam adayı, evlerine gönderildi
SAKARYA'da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle tedbir amacıyla yurtta karantinaya alınan 6 kaymakam adayı, 14 günlük sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.
13.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:01
Koronavirüs salgını sonrası Dışişleri Bakanlığı tarafından yurt dışından getirilen kaymakam adayları, Sakarya 'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 6 kaymakam adayının 14 günlük karantina süreleri doldu. Son kez sağlık kontrolünden geçen 6 kaymakam adayı, yurdun önünde kendilerini bekleyen yakınları tarafından memleketlerine götürüldü.- Sakarya
Kaynak: DHA