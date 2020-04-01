Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sakarya'da karantinadaki vatandaşlara canlı müzik sürprizi

Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek öğrenci yurtlarında karantinaya alınanlara canlı müzik etkinliği düzenledi.

01.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:12
Sakarya'da karantinadaki vatandaşlara canlı müzik sürprizi
Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek öğrenci yurtlarında karantinaya alınanlara canlı müzik etkinliği düzenledi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışından getirilerek kentteki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen, aralarında öğrenciler, tır şoförleri, iş insanları ve ailelerin yer aldığı 6 yurttaki 1777 vatandaşa yönelik moral etkinlikleri sürüyor.
İl Müdürlüğünün koordinasyonunda Sakaryalı sokak müzisyenleri Harun Çavdarlı ve Ensar Başar tarafından Serdivan ve Arifiye ilçelerindeki Sakarya, Sabahattin Zaim, Arif Nihat Asya ve Muhammet Fatih Safitürk yurtlarında bir haftayı aşkındır gözetim altında kalanlara mini konser sürprizi yapıldı.
Genç müzisyenlerin gitar eşliğinde seslendirdiği çeşitli şarkılara camlardan eşlik eden vatandaşlar, sürpriz karşısında mutlu oldu.
Aileler, öğrenciler ve tır şoförlerinin kaldığı yurtların bahçesinde sergilenen performansın bazı bölümlerinde çalınan oyun havalarına ise görevli personel oynayarak eşlik etti.
Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen etkinlikler, yurtta kalanların coşkulu alkışlarıyla sona erdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Sakarya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sakarya'da karantinadaki vatandaşlara canlı müzik sürprizi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:12: Otoyollarda yapılan denetlemeler hakkında emniyetten açıklama - Haber 19:12: Kongo Cumhuriyeti'nde yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti: 20 ölü - Haber 19:12: Turgutlu'da toplu taşıma ve işçi servislerinde koronavirüs denetimi - Haber 19:10: Belediye çalışanları "dezenfeksiyon tüneli" yaptı - Haber 19:10: Hatay'da 65 yaş üstü vatandaşların yardımına jandarma koştu - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:54: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber