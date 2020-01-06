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Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi hayatını kaybetti.

06.01.2020 22:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:12 Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi öldü
'nın Hendek ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu 4 kişi, Anadolu Otoyolu'nda bulunan bir dinlenme tesisinin yakınındaki barakada ısınmak için kovada ateş yaktı.
Yabancı uyruklu kişilerin kömürden çıkan karbonmonoksit gazından etkilendiğinin belirlenmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan incelemede, bir kişinin öldüğü belirlendi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ölen kişinin cesedi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan Hendek İlçe Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Afganistan, Jandarma, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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