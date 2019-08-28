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Sakarya'da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün akşam saatlerinde evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 91 yaşındaki kadın, ekiplerin çalışmaları sonucu bulundu.

28.08.2019 16:35 Sakarya'da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün akşam saatlerinde evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 91 yaşındaki kadın, ekiplerin çalışmaları sonucu bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaali ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılüzüm Mahallesi mevkiinde 91 yaşındaki H.Y. isimli kadın akşam saatlerinde evden çıktı ve kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine yetkililere haber verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri başta olmak üzere itfaiye ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Ekiplerce dün geceden itibaren başlayan arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucu yaşlı kadın sağ olarak bulundu. Kadın sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında ailesine teslim edildi. - SAKARYA

Kocaali, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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