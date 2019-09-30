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Sakarya'da kayıp olarak aranan çocuk bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evine dönmeyen ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Suriye uyruklu çocuk bulundu.

30.09.2019 15:46Sakarya'da kayıp olarak aranan çocuk bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evine dönmeyen ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Suriye uyruklu çocuk bulundu.
Alınan bilgiye göre, ailesi tarafından akşam evlerine gelmeyen 12 yaşındaki çocukları Muhammed Sado için kayıp ihbarında bulunulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma sonucu çocuğu Adapazarı ilçesinde buldu.
Öte yandan çocuğun ailesine, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlali" suçundan adli işlem uygulanacağı bildirildi.

Adapazarı, Sakarya, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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