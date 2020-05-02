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Sakarya'da kazalar kameralara yansıdı

Sakarya'da kazalar kameralara yansıdıSAKARYA'da, Nisan ayında meydana gelen kazalar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

02.05.2020 18:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:17
Sakarya'da kazalar kameralara yansıdı
SAKARYA'da, Nisan ayında meydana gelen kazalar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.
Sakarya'da, Nisan ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıyan trafik kazaları yayınlandı. Şehir merkezi ile ilçelerde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Serdivan ilçesi Eski Kazımpaşa Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan kavşaktaki kazada iki otomobilin çarpışma anı, Adapazarı Yenikent bölgesinden otomobilin kavşağa yaklaştığı sırada, refüje çıkıp trafik uyarı levhasını devirmesi kameralara yansıdı. Sakarya’da kazalar kameralara yansıdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya, Güncel, Haber

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