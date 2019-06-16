16.06.2019 16:25
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Sakarya'da kazara vurulduğu iddia edilen kadın öldü

Sakarya

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde eşine ait tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandığı iddia edilen kadın, yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde eşine ait tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandığı iddia edilen kadın, yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Dağyoncalı Mahallesi'nde ikamet eden N.S. (64) ve kocası K.S. (67) araçlarıyla tarlalarına gitti.
Tarladaki işlerini tamamlayan çift, evlerine döndü. Bu sırada aracın bagajındaki meyve kovasını ve eşine ait tüfeği alarak merdivene bırakan N.S, tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.
Eşi tarafından Serdivan'daki özel bir hastaneye götürülen yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kadının eşi K.S, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA
Serdivan, Sakarya, Güncel

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