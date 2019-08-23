Haberler» Güncel» Haber

Sakarya'da "Kemerin Ses Getirsin" yarışması

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü trafik güvenliği yarışması devam ediyor.

23.08.2019 15:42 Sakarya'da
İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü trafik güvenliği yarışması devam ediyor.
Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Murat Ünal, Adapazarı ilçesinde bir alışveriş merkezinde kurulan stantta çocuklara yarışma hakkında bilgi verdi.
Ünal, yarışma kapsamında aileleriyle seyahat eden çocuklardan, sürücü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilinçlendirdiği ve uyardığı görülen videolarını #kemerinsesgetirsin hashtagini etiketleyerek 31 Ağustos'a kadar "TrafikEgm" twitter adresine göndermelerini istedi.
Gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edileceğini belirten Ünal, standa gelen çocuklarla keyifli sohbet gerçekleştirdi.
Çocuklarla yakından ilgilenen Ünal, onlara kırmızı düdük, "Ailemin Trafik Polisiyim" kimlik kartı, etiket ve boyama kitabı da hediye etti.
Trafik polisi Ünal ayrıca, vatandaşları yaya önceliği, emniyet kemeri kullanma ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmama konusunda uyardı.

Murat Ünal, Türkiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:46   Engelli ve yaşlı kadının yol mutluluğu
17:46   Uşak'ta organ bağışı
17:46   Dha yurt bülteni - 15
17:46   AK Parti MKYK Toplantısı
17:45   ANKARA-Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul açıklamalarda bulundu-1
17:44   Süleymanpaşa'da Harf İnkılabı'nın 91. yıldönümü törenle kutlandı
17:44   ünlü futbolcunun eşinin trafikteki görüntüleri tepki çekti