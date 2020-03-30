Sakarya'da kente girenlerin ateşleri ölçüldü

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişlerinde araçları tek tek durdurarak vatandaşların ateşlerini ölçtü, sürücü ve yolculara gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında şehrin girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında araçlar durdurularak, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü. Polisler, otobüslerde yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşınması konusunda sürücülere uyarıda bulunarak, yolcuları da gerekmedikçe evden çıkılmaması yönünde bilgilendirdi.

Otobüste yolculuk eden İbrahim Yılmaz, "Devletimizden, polisimizden, hekimlerimizden Allah razı olsun. Bizim için çalışıyorlar. Burada ateşimizi ölçüyorlar" dedi.

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Kaynak: DHA