Haberler » Güncel » Sakarya'da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu - Haber

Sakarya'da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, kereste deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

30.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:38Sakarya'da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
'nın Hendek ilçesinde, kereste deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Köprübaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Yakup Yılmaz'a ait olduğu öğrenilen kereste deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kereste deposu üzerinde bulunan daireler de binanın çökme riski nedeniyle boşaltıldı.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında hasar oluştu.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Atatürk Bulvarı, Yakup Yılmaz, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:44 Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı
12:44 Fırat'ın doğusunda 12'nci kara devriyesi tamamlandı
12:44 Ordu'da kamyon bariyere devrildi
12:40 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Güneş Enerji Santrali kuruluyor
12:39 Büyükşehir'den 'Türkü Gecesi'
12:16 Fırat'ın doğusunda 12. kara devriyesi tamamlandı
12:09 AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı dernekte görüntülendi
12:07 Faizleri 4 ayda 1000 puan düşüren Merkez Bankası, bir indirim sinyali daha verdi
11:40 Sabiha Gökçen'de "dur" ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
11:07 Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi
11:02 Emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonuç verdi: 2 terörist teslim oldu
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
30.11.2019 12:46:38