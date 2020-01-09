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Sakarya'da kimyasal intihar şüphesi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir genç kızın kimyasal madde kullanarak intihar ettiği iddiası AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

09.01.2020 22:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:10Sakarya'da kimyasal intihar şüphesi
'nın ilçesinde bir genç kızın kimyasal madde kullanarak intihar ettiği iddiası AFAD ekiplerini harekete geçirdi.
Olay, Erenler ilçesinde Merkez Mahalle 1103 no'lu sokak üzerinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten 18 yaşındaki F.R. Ş. intihar etti. Yakınları durum sağlık ekiplerine verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kız hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen ekipler, ikamette kırmızı şişe içerisinde kimyasal maddeyi gördü. Ekipler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerince incelemeler devam ediyor.
Öte yandan, gencin ölüm haberini alan yakınlarından birinin olay yerine geldiği 41 UH 114 plakalı otomobili de alev aldı. Sokakta alev alan araca müdahaleyi polis ve vatandaş yaparak söndürdü. Konu ile ilgili inceleme sürüyor.
(İHA)

Erenler, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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