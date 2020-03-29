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Sakarya'da komşular arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

29.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:34
Sakarya'da komşular arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Sakarya 'nın Karasu ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.O. isimli kadın ile Y.K. isimli komşular arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Y.K. yanında bulundurduğu bıçak ile F.O. isimli kadını bıçaklayarak yaraladı. Annesinin yaralandığını gören oğul Ü.O. ise, Y.K.'a saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girerek ayırdığı kavgada yaralanan Y.K. ve F.O., Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İhsaniye, Sakarya, Karasu, kavga, 3. Sayfa

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