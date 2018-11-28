Sakarya'da Konut Dokunulmazlığının İhlali İddiası

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:41



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:41

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde konut dokunulmazlığını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üç gün önce Küçücek Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan ailenin evine giderek olay çıkaran kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, V.Ç, İ.Ç, S.Ç, R.Ç, Y.Ç, E.C, S.A, S.Ç, Y.E.Ç. ve S.Ç'yi gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç, İ.Ç, S.Ç, R.Ç, Y.Ç. ve E.C, "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", "mala zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden Y.E.Ç. ve S.Ç. savcılık sorgusunun ardından S.A. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.