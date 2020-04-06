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Sakarya'da korona virüs tedbirlerine uymayanlara 129 bin TL ceza kesildi

Sakarya'da toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve virüsün yayılmasını engellemek adına alınan tedbirlere uymayarak iş yerlerini açan, yasağa rağmen sokağa çıkan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere toplam 129 bin 626 TL para cezası uygulandı.

06.04.2020 20:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:12
Sakarya'da korona virüs tedbirlerine uymayanlara 129 bin TL ceza kesildi
Sakarya 'da toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve virüsün yayılmasını engellemek adına alınan tedbirlere uymayarak iş yerlerini açan, yasağa rağmen sokağa çıkan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere toplam 129 bin 626 TL para cezası uygulandı.

Toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve virüsün yayılmasını engellemek adına ülke genelinde alınan kararlar, Sakarya'da da uygulanmaya devam ediyor. Kararların uygulanması konusunda kolluk kuvvetlerince gerekli denetimler yapılıyor. Bugüne kadar il genelinde genelgeler kapsamında 4 bin 427 iş yeri kapatılırken, kapalı olması gerekirken yasağa uymayan 112 iş yeri hakkında idari işlem, 14 iş yeri hakkında da adli işlem başlatıldı. Bunun yanı sıra sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve tedbir kurallarına uymayan 193 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 129 bin 626 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın alınan tedbir kararlarına uymaları, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları, seyahat etmemeleri, sosyal mesafenin korunmasında gerekli hassasiyeti göstermeleri, salgın hastalığın yayılmasını önlemede büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Güncel
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