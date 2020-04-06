Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sakarya'da korona virüse tedbirler kapsamında yaylalar vatandaşlara kapatıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaylalar vatandaşlara kapatıldı.

06.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:24
Sakarya'da korona virüse tedbirler kapsamında yaylalar vatandaşlara kapatıldı
Korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde yaylalar vatandaşlara kapatıldı. Yaylalarda kalan vatandaşlara ise 'Evinize dönün' çağrısı yapıldı.

Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde alınan geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulunun korona virüs tedbirleri kapsamındaki kararıyla Akyazı ilçesinde bulunan yaylalar vatandaşlara kapatıldı. Boşaltılmaya başlanan yaylalarda kalan vatandaşlara ise jandarma ekiplerince 'evinize dönün' çağrısı yapılırken yarın itibariyle Akyazı'daki yayla yollarının kapatılacağı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Akyazı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sakarya'da korona virüse tedbirler kapsamında yaylalar vatandaşlara kapatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti Haberler
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım

Son Dakika Güncel Haberleri

18:54: FLAŞ - Haber 18:53: FLAŞ - Haber 18:52: Hatay'da iyileşen 3 korona virüs hastası alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:52: KKTC'li siyasetçiler AA'nın 100. yılını kutladı - Haber 18:52: İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen 616 şüpheli... - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi