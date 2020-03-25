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Sakarya'da koronavirüs çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında oluşturulan dezenfekte ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

25.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:26
Sakarya'da koronavirüs çalışmaları
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında oluşturulan dezenfekte ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
Şehrin her noktasında görev yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri, Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ve Katı Atık Aktarma İstasyonlarını da dezenfekte eti.
Koronavirüs tehlikesine karşı tedbirleri en üst düzeyde tutan Başkan Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla alanında uzman ve deneyimli kişilerden oluşan ekipler, şehrin kamusal alanlarında çalışmalarına devam ediyor.
Toplu taşıma araçları denetlendi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından toplu taşıma araçlarında yolcu kapasitesine yönelik çıkarılan genelgenin ardından denetimlerini sıklaştırdı.
Ulaşım denetim ekipleri, tedbirlere uyulması için tüm toplu taşıma şoförlerine hassasiyet çağrısında bulundu. Yolculara ise zaruri bir durum olmadığı takdirde evde kalmalarının önemi hatırlatılırken, sosyal mesafenin korunması gerektiği vurgulandı.
- Ekipler, yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı
Büyükşehir Belediyesi YADEM, İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yürütülen çalışmalara destek oluyor.
YADEM'de görevli ekipler, ilçe belediyeleri ve kaymakamlıkların ortaklığında yürütülen "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına katkıda bulunarak, ihtiyaç halinde yaşlıların pazar ve market alışverişlerini gerçekleştiriyor.
Fazilet Durmuş'tan maske üreten öğrenci ve öğretmenlere ziyaret
Sağlık çalışanları için cerrahi maske üretiminin yapıldığı Adapazarı Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, giyim öğretmenleri ve usta öğreticilerle sohbet etti.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının birlik ve beraberlik içerisinde kazanılması gereken bir savaş olduğunu ifade eden Durmuş, sağlık çalışanlarına maske ve önlük üreten Halk Eğitim öğretmenlerini milli mücadelenin simge kahramanlarından Nene Hatun'a benzetti.
Ziyarete Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Halk Eğitimlerden Sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Çakmak ve Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar da eşlik etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

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