Sakarya'da koronavirüs çalışmaları
Ferizli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üst vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
28.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:02
Ferizli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üst vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Ceylandere Mahallesi Muhtarı Ceyhan Keleş ve beraberindekiler, 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, koronavirüs ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri hatırlattı.
Ziyaretleri, cami imamlarıyla gerçekleştiren Keleş, yaşlılara çeşitli ikramlarda bulundu ve ikinci bir duyuruya kadar kesinlikle dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.
Ceylandere Mahallesi Muhtarı Ceyhan Keleş ve beraberindekiler, 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, koronavirüs ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri hatırlattı.
Ziyaretleri, cami imamlarıyla gerçekleştiren Keleş, yaşlılara çeşitli ikramlarda bulundu ve ikinci bir duyuruya kadar kesinlikle dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.
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Kaynak: AA