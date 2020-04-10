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Sakarya'da, koronavirüs hastaları yurtta gözetim altında tutulacak

SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki Muhammet Fatih Safitürk Öğrenci Yurdu, İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

10.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:46
Sakarya'da, koronavirüs hastaları yurtta gözetim altında tutulacak
SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki Muhammet Fatih Safitürk Öğrenci Yurdu, İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Yurtta koronavirüs testi pozitif olan vakalar gözetim altında tutulacak.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in başkanlığında toplanan Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 4 öğrenci yurdu, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Yurtlardan ikisinin sağlıkçıların konaklamasına, ikisinde  ise koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların gözetim altında tutulmasına karar verildi. Bu kapsamda Arifiye ilçesinde bulunan Muhammet Fatih Safitürk Öğrenci Yurdu'nda sağlık görevlileri görevlendirildi. Bugün itibariyle de ilk hastaların gelmeye başladığı belirtilen yurdun etrafında geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Yurdun bahçesinde hastalar geldiğinde kontrollerinin yapılacağı sahra hastanesi kuruldu.


- Sakarya

Kaynak: DHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Arifiye, Sakarya, Fatih, Güncel
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