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Sakarya'da koronavirüs önlemleri

Sakarya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye başvuranların, diğer hastalarla temasını önlemek için Toyotasa Acil Yardım Hastanesinin tahsis edildiğini bildirdi.

16.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:04
Sakarya'da koronavirüs önlemleri
Sakarya Valiliği,?yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye başvuranların, diğer hastalarla temasını önlemek için Toyotasa Acil Yardım Hastanesinin tahsis edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının koronavirüs ile ilgili sürdürdüğü mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce çeşitli önlemler alınarak düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.
Sakarya'da alınacak önlemler çerçevesinde?koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuranların, diğer hastalarla temasını önlemek?için Toyotasa Acil Yardım Hastanesinin tahsis edildiği belirtilerek, "Şehir merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi olan vatandaşlarımızın?sağlık personeli tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmeleri dikkate alarak maske takıp Toyotasa?Acil Yardım Hastanesine başvurmaları konusunda hassasiyet göstermelerini önemle?rica ederiz." ifadesine yer verildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Sakarya Valiliği, Sakarya, Güncel

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