Sakarya'da koronavirüs tedbir çalışmaları
Pamukova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların elleriyle en çok temas ettiği alanlara "Dikkat! Bu Yüzeyde Virüs Olabilir" yazılı uyarı etiketleri yapıştırdı.
23.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:02
Pamukova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların elleriyle en çok temas ettiği alanlara "Dikkat! Bu Yüzeyde Virüs Olabilir" yazılı uyarı etiketleri yapıştırdı.
Belediye Başkanı Güven Övün, yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemeye ve toplum sağlığını korumaya destek olmak amacıyla çalışma yürüttükleri belirtti.
Zabıta ekiplerinin ATM, banka, PTT, iş yeri, toplu kullanım alanları, sokak kapıları, banklar gibi ellerin en çok temas ettiği alanlara "Dikkat! Bu Yüzeyde Virüs Olabilir" uyarıları bulunan etiketleri yapıştırarak vatandaşların daha dikkatli olmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Övün, "İlçe genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler artarak devam edecek. Belediye personelimiz gece gündüz demeden vatandaşların sağlığını korumak için tedbirler almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Güven Övün, yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemeye ve toplum sağlığını korumaya destek olmak amacıyla çalışma yürüttükleri belirtti.
Zabıta ekiplerinin ATM, banka, PTT, iş yeri, toplu kullanım alanları, sokak kapıları, banklar gibi ellerin en çok temas ettiği alanlara "Dikkat! Bu Yüzeyde Virüs Olabilir" uyarıları bulunan etiketleri yapıştırarak vatandaşların daha dikkatli olmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Övün, "İlçe genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler artarak devam edecek. Belediye personelimiz gece gündüz demeden vatandaşların sağlığını korumak için tedbirler almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Güven Övün, Pamukova, Güncel