Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sakarya'da koronavirüs tedbirleri - Haberler

Sakarya'da koronavirüs tedbirleri

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait hizmet binaları dezenfekte ediliyor.

22.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:24
Sakarya'da koronavirüs tedbirleri
Sakarya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait hizmet binaları dezenfekte ediliyor.
Çalışanlar, çiftçiler ve misafirlerin güvenliği için ekipler Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği ve diğer hizmet binalarındaki servis odaları ve toplu kullanım alanlarını, detaylı temizleyerek dezenfekte etti.
Özellikle sık ve ortak kullanılan, temas edilen çalışma alanları, araçlar, cihazlar ve ekipmanlar başta olmak üzere ofislerde hijyen ve ilaçlama çalışması yapıldı.
Hijyen şartlarına uyulması için en üst düzeyde tedbir alınırken, konuyla ilgili kurum personeline de bilgi veriliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Sakarya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı
Orta Doğu’nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Haberler
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış Haberler
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış
’Amca vallahi yasak’ denilmesine rağmen istifini bozmadı Haberler
"Amca vallahi yasak" denilmesine rağmen istifini bozmadı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

İZMİR 'Evde kalın' çağrısına rağmen İzmir'de sahil kesimleri doldu - Haber TUNCELİ Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış - Haber ZONGULDAK Ukrayna'dan dönen gemici ve TIR sürücülerine 14 gün karantina - Haber DİYARBAKIR Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Haber ŞIRNAK Silopi esnafından sağlık personeline destek - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış - Haber
Loading