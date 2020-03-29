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Sakarya'da koronavirüs tedbirleri

Sakarya'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında toplandı.

29.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:56
Sakarya'da koronavirüs tedbirleri
Sakarya 'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında toplandı.
Valilikten yapılan açıklamada, toplum sağlığı kamu düzenini korumak ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek adına alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, çocukların kent genelinde pazar yerleri ile hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına alınmamasına karar verildiği bildirildi.
Vatandaşların bu konuda duyarlı davranmaları ve salgın konusunda alınan kararlara büyük hassasiyet göstermeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun sağlanması gerektiği ifade edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel

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