Sakarya'da koronavirüs tedbirleri
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
30.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:22
Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Fevziye Mahalle Muhtarı Bahadır Taşkın, yaptığı açıklamada, belediyenin birkaç gün önce mahallelerin sokaklarını ilaçlı suyla yıkadığını belirtti.
İlaçlama tankerleriyle belediyenin verdiği dezenfektanlarla mahallelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Taşkın, "Belediyemize mahallerimizin dezenfektan çalışmalarını ilaçlama tankerleri ile yapabileceğimizi söyledik. Dezenfektanları verdiler, halkımızla mahallelerimizi dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımıza sağlık için evde kalmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan marketlerde sosyal mesafe kuralına uyulması için şerit çekildi, el dezenfektanı konuldu.
Fevziye Mahalle Muhtarı Bahadır Taşkın, yaptığı açıklamada, belediyenin birkaç gün önce mahallelerin sokaklarını ilaçlı suyla yıkadığını belirtti.
İlaçlama tankerleriyle belediyenin verdiği dezenfektanlarla mahallelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Taşkın, "Belediyemize mahallerimizin dezenfektan çalışmalarını ilaçlama tankerleri ile yapabileceğimizi söyledik. Dezenfektanları verdiler, halkımızla mahallelerimizi dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımıza sağlık için evde kalmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan marketlerde sosyal mesafe kuralına uyulması için şerit çekildi, el dezenfektanı konuldu.
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Kaynak: AA