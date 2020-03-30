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Sakarya'da koronavirüs tedbirleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Çözüm Masası ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen vatandaşlara malzeme yardımında bulundu.

30.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:04
Sakarya'da koronavirüs tedbirleri
Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Çözüm Masası ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen vatandaşlara malzeme yardımında bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yurt dışından Türkiye 'ye gelerek Serdivan Arif Nihat Asya ve Arifiye Muhammed Fatih Safitürk KYK yurtlarında misafir edilen vatandaşlara kitap, kalem, defter, ıslak mendil gibi gereçler ile meyve suyu, kek ve çerez ikramında bulunulduğu belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir vatandaşlara desteklerin devam edeceği kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Sakarya, Güncel
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