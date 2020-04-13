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Sakarya'da koronavirüs tedbirleri

Sakarya İl Pandemi Kurulu, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında olağanüstü toplandı.

13.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:18
Sakarya'da koronavirüs tedbirleri
Sakarya İl Pandemi Kurulu, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında olağanüstü toplandı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulandığı belirtildi.
Gelinen noktada koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması, ek tedbirlerin planlanması ve uygulanması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu amaçla, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SAÜEAH) bağlanan Toyota Acil Yardım Hastanesinin yatak sayısının 55'den 90'a çıkarılması, SAÜEAH'ın erişkin yoğun bakım sayısının 107'den 200'e çıkarılması, Arifiye'de bulunan 1000 yatak kapasiteli Muhammed Fatih Safitürk yurdunun tüm personeliyle Pamukova Devlet Hastanesine tahsis edilmesi ve Pamukova Devlet Hastanesinin pandemi süresince burada hizmet vermesi, Kovid-19 Laboratuvar (PCR) testi pozitif çıkan, hastalık bulgusu göstermeyen veya hafif olan kişilerin 14 gün boyunca karantina amaçlı yurtta tutulması, Muhammed Fatih Safitürk yurdunda pandemi süresince internet erişimi ve Wi-Fi imkanının sağlanması, mahkemeler tarafından sağlık tedbiri kararı bulunan 18 yaş altı 171 çocuğun pandemi sürecinden sonra muayenelerinin yapılması ve 18 yaş altı çocuklara pandemi süresince sağlık tedbiri kararının çıkarılmaması, 970 yatak kapasiteli SAÜEAH yeni Kadın Doğum ek binası ile 1400 yatak kapasitesine çıkarılması kararlaştırıldı."
Açıklamada görüşlerine yer verilen Nayir, sosyal izolasyonun en önemli husus olduğunu belirterek, "Evde kalmak çok önemli bir tedbirdir. Dışarı çıkmak zorunda olan herkes maske kullanmalı, kalabalık oluşturulmamalı, vatandaşlar sosyal mesafe bırakarak alışverişini ve çalışmalarını yapmalıdır. Vefa Grupları bugüne kadar 15 bin civarında talebi karşılayarak vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine ulaştırdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
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