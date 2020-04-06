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Sakarya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 193 kişiye 129 bin 626 lira ceza

Sakarya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 193 kişiye 129 bin 626 lira ceza uygulandığını bildirdi.

06.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:02
Sakarya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 193 kişiye 129 bin 626 lira ceza
Sakarya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 193 kişiye 129 bin 626 lira ceza uygulandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla hem ülkede hem de kent özelinde çeşitli kararların alındığı ve alınmaya devam edildiği anımsatıldı.
Salgının yayılmasını önlemede büyük önemi bulunan tedbirleri içeren kararların uygulanması konusunda il genelinde kolluk kuvvetlerince denetimlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Salgının önlenmesine dair alınan tedbirler kapsamında bugüne kadar ilimiz genelinde genelgeler kapsamında toplam 4 bin 428 iş yeri kapatılmış olup kapalı olması gerekip de bu yasağa uymayan 112 iş yeri hakkında idari işlem yapılmış, 14 iş yeri hakkında adli işlem başlatılmıştır."
Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe kuralını ihlal ve benzeri tedbir kararlarına uymayan 193 kişi hakkında idari işlem yapılarak toplam 129 bin 626 lira para cezası uygulandığı, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın alınan tedbir kararlarına uymaları, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları, seyahat etmemeleri, sosyal mesafenin korunmasında gerekli hassasiyeti göstermeleri, salgın hastalığın yayılmasını önlemede büyük önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Yayla yolları kapatıldı
Öte yandan İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca yayla yolları kapatıldı, vatandaşlara evlere dönmeleri çağrısı yapıldı.
Bu karar kapsamında Akyazı'da Çiğdem, Turnalık ve Kındıra yaylalarının giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya Valiliği, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sakarya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 193 kişiye 129 bin 626 lira ceza - Haberler

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