Sakarya'da koronavirüsü yenen 5 hasta, alkışlarla taburcu oldu
SAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 5 kişi, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.
16.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:49
SAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 5 kişi, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören 5 hasta, iyileşerek, taburcu oldu. Hastaneden ayrılanlara, evlerinde yapmaları gerekenler hatırlatıldı. Taburcu edilen 5 kişi, kendilerini alkışlayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılırken, sağlık personeli tebrik edildi.
Kaynak: DHA