Sakarya'da koronavirüsü yenen 5 hasta, alkışlarla taburcu oldu

SAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 5 kişi, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören 5 hasta, iyileşerek, taburcu oldu. Hastaneden ayrılanlara, evlerinde yapmaları gerekenler hatırlatıldı. Taburcu edilen 5 kişi, kendilerini alkışlayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılırken, sağlık personeli tebrik edildi.