Sakarya'da koronavirüsü yenenler alkışlarla uğurlandı

SAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 5 hasta alkışlarla taburcu edildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 5 hasta alkışlarla taburcu edildi. Hastaneden ayrılan hastalara yapmaları gerekenler hatırlatılırken, taburcu olan 5 hasta sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, sağlık çalışanları tebrik edildi.

Kaynak: DHA