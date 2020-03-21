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Sakarya'da Kovid-19 önlemleri sürüyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede bulunan tüm park ve bahçeler emniyet şeridi çekilerek kapatıldı.

21.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:28
Sakarya'da Kovid-19 önlemleri sürüyor
Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde Belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede bulunan tüm park ve bahçeler emniyet şeridi çekilerek kapatıldı.
İlçede bulunan park ve bahçelerde insanların toplanmasını ve oturmasını sınırlamak için belediye zabıta ekiplerince oturma gruplarının etrafına emniyet şeridi çekildi.
Zabıta ekipleri vatandaşları ve özellikle yaşlıları ihtiyaçları dışında gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları, topluluk oluşturacak şekilde bir araya gelmemeleri konusunda uyardı.
Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı tüm yurtta olduğu gibi Pamukova'da da yoğun ve disiplinli bir şekilde önlemler aldıklarını söyledi.
Öncelikle tüm devlet kurumları, STK ve siyasi parti teşkilatlarının binaları, dini müesseseler, kalabalık iş yerleri ve kooperatiflerin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiğini belirten Övün, "Esnafımız broşürlerle virüs ve bulaşma yolları hakkında bilgilendirildi. Son olarak vatandaşlarımızın sosyal mesafelerini ihlal etmelerini önlemek için parklarımızın etrafına şerit çekip bir arada oturmalarını engellemeye çalışıyoruz. Bu yapılan her şey tek bir vatandaşımızın kılına zarar gelmesini engellemek içindir. Hep birlikte kurallara azami hassasiyet göstererek bu musibetin de üstesinden geleceğimize inancım tamdır." diye konuştu.
Esnaflar virüs konusunda uyarıldı
Söğütlü Belediyesi zabıta ekipleri ve Söğütlü Esnaf Sanatkarları Odası Başkanı İsmet Yıldız ilçede bulunan esnafları Kovid-19 konusunda uyardı.
Yıldız ve zabıta ekipleri esnafları ziyaret ederek, kurallara uyulmasını istedi.
Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 konusunda ilgili bakanlıkların birliğe gönderdiği genelge ve talimatları esnaflara ilettiklerini söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Pamukova, Sakarya, Zabıta, Güncel

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