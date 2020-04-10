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Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kaymakamlarla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleşirdi.

10.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:46
Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kaymakamlarla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleşirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, vali yardımcıları Erdoğan Ülker, Mehmet Fatih Çiçekli ve Abdul Rauf Ulusoy'un da hazır bulunduğu toplantıda salgının yayılmasını önlemek için bugüne kadar kurum ve kuruluşların büyük bir çaba sarf ettiği, bundan sonraki süreçte denetimlerin daha da sıkı olması gerektiği kaydedildi.
Kaymakamlardan ilçelerde dair bilgiler alan Vali Nayir, "Bulaşımın önlenmesi için öncelikle alan hakimiyetini kurmamız ve vatandaşlarımızın evde kalmalarını sağlamamız lazım. Evinde karantinada olanları gözetim altında tutmalıyız." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, Valiliğin koordinesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kentteki birçok paydaşın katkılarıyla hazırlanan gıda paketlerinin bazı ilçelerde dağıtıldığı, ilçe büyüklüğüne göre maskelerin gönderildiği, bundan sonra süreçte eczaneler üzerinden maske dağıtımı yapılacağı ifadelerine yer verildi.
Önceki haftalarda olduğu gibi önümüzdeki haftanın da salgının yayılımı açısından çok kritik öneme sahip olduğunu, sahada bulunanlara önemli görevler düştüğünü belirten Nayir, herkese görevlerinde başarılar diledi.
İl Hıfzısaha Kurulu toplandı
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulunun Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında olağanüstü toplandığı kaydedildi.
İçişleri Bakanlığının genelgesi gereği Sakarya İli Hıfzıssıhha Kurulunun 3 Nisan tarihindeki toplantısında 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığı anımsatıldı.
Açıklamada, 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor ve benzeri belgeleri yanında bulundurmak ve gerekli tedbirlere uymak koşuluyla sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Rauf Ulusoy, Sakarya, Güncel
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