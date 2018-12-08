Sakarya'da Köylülerin Taş Ocağı Tepkisi

Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde bağlı Haydarlar İlmiye köyü sınırlarında faaliyet gösteren taş ocağının evlerine zarar verdiğini öne süren köylüler, tepki gösterdi.
Köyün 700 metre dışında yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteren taş ocağında meydana gelen dinamit patlatmalarının evlerde derin çatlaklar oluşturduğunu iddia eden köy muhtarı Recep Yılmaz, 150 haneli köyde yaşamın güçleştiğini söyledi.
Taş ocağında yaşanan her patlatmada deprem olduğunu düşündüklerini aktaran Yılmaz, hasarın sadece evlerde değil tarım arazilerinde de görüldüğünü dile getirdi.
Son günlerde yaşanan patlatmalarda bazı vatandaşların evlerinin kiremitlerinin parçalandığını, duvarlarında çatlaklar oluştuğunu iddia eden Yılmaz, taş ocağının bir an evvel kapatılmasını istediklerini belirtti.
Yılmaz, can güvenliklerinin kalmadığı gerekçesiyle taş ocağı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktararak, "Köyümüze yapılan bu taş ocağının 2019 yılında ruhsat tarihi bitiyor. Biz köylüler olarak bu ruhsatın uzamamasını istiyoruz ve bu taş ocağının buradan kaldırılmasını istiyoruz. Köydeki vatandaşların da huzura ermesini istiyoruz. Dinamit atıldığında korkunç bir toz bulutu meydana geliyor. Dinamit patladığında evlerimize de çok zarar veriyor. Toz bulutu bahçelerimize çok büyük zarar veriyor." dedi.
Akyazı,Sakarya
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:00