Sakarya'da Kültür-sanat

Sakarya
'da, aralık ayında "Karıncalar-Bir Savaş Vardı", "Ziyafet Sofrası" ve "Son Çıkış" oyunları izleyiciyle buluşacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
'nce aralık ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, söyleşi, panel, sergi, tiyatro ve film gösterimleri yapılacak. İstanbul Şehir Tiyatrosu
tarafından hazırlanan "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" adlı tek perdelik oyun, 4 Aralık
'ta saat 20.00'de Adapazarı
Kültür Merkezi'nde (AKM
) sahnelenecek. John Steinbeck
ve Boris Vian
'ın yazdığı, Işıl Yüce ile Ülkü Tamer
'in çevirdiği, yönetmenliğini Ergun Üğlu'nun yaptığı oyunun müziğini Tolga Çebi
, sahne-kostüm tasarımını Eylül
Gürcan, ışık tasarımını ise Erhan Aşar üstleniyor. Mert Turak
'ın oynadığı oyunda, bir askerin nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaştan firar etmesi, özgürlüğüne koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağının bir mayına kilitlenmesi ve işgal için gittiği topraklarda kendine esir olması anlatılıyor.
Tiyatro Külliyen tarafından sahneye taşınan tek perdelik "Ziyafet Sofrası" oyunun yönetmenliğini Osman Doğan
üstleniyor.
Osman Doğan, Yunus Emre Obut, Fatih
Akçin ve Taha Dinler'in oyuncu kadrosunda yer aldığı oyun, 21 Aralık
'ta saat 20.00'de AKM'de sahnelenecek.
Komedi türündeki oyununda, soğuk bir kış gününde Üsküdar
'da Hüdayi Dergahına düşen iki sarhoşun manevi bir ziyafetle karşılaşmaları ve yeni bir yaşamı tanımaya başlamaları hikaye ediliyor.
Tiyatral Sanatsal Akademisi tarafından sahneye konulan "Son Çıkış" adlı oyunun yazarlığını Baturalp Dinçer, yönetmenliğini ise Zuhal Öztürk üstleniyor. İbrahim Öner
, C. Ergenekon Başdoğan, Aydan Çakır, Ergin Düzgün, Emre Akarsu, Dilara Aras, Ecem Yılmaz, Barış Çağlar, Ali Suvacı, Mustafa H. Karakaya
ve İbrahim Çığşar'ın izleyici karşısına çıkacağı oyun, 25 Aralık'ta saat 20.00'de AKM'de izlenebilecek.
İki perdelik oyunun hikayesini, cumhuriyetin ilanının ardından istihbarat teşkilatının yeniden yapılanması, genç ve atik Tahsin'in mücadelesi oluşturuyor.
Diğer kültür-sanat etkinlikleri
Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, ayrıca Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) 13 Aralık saat 19.00'da "Gençken Yazılacak Birtakım Şeyler" paneli düzenlenecek, 20 Aralık saat 18.00'da Ömer Faruk Dere'nin "Derin Dalgalar
Hat-Kaligrafi- Ebru Sergisi" açılacak.
Etkinlikler kapsamında Yaprak Sayar 18 Aralık'ta Ziya Taşkent
Konser Salonu'nda, Koliva ise 28 Aralık'ta Sakarya Üniversitesi
Kongre Merkezi'nde konser verecek. Konserler, saat 19.00'da başlayacak.
Sinemaseverler, 12 Aralık'ta "Çavdar Tarlasındaki Asi", 19 Aralık'ta "Aşkın Çekimi", 24 Aralık'ta "Elveda Berlin
" ve 29 Aralık'ta "Transit" filmlerini saat 20.00'de Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) izleyebilecek.
Öte yandan 4 Aralık'ta "Onur Savaşı", 12 Aralık'ta "Çavdar Tarlasındaki Asi" ve 19 Aralık'ta "Üç Maymun" filmleri Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 18.30'da gösterilecek.
Aralık,Sakarya
02 Aralık 2018 Pazar 15:36