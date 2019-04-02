Sakarya'da Kültür-sanat

Sakarya
'da, nisan ayında "Kuzu
Maydanoz'un Maceraları", "Kaplumbağa ve Tavşan", "Huysuz Şeyler" ve "İkinci Bahar" adlı oyunlar izleyiciyle buluşacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesince nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, söyleşi, panel, sergi, tiyatro ve film gösterimleri gerçekleştirilecek. İzmir Devlet Tiyatrosu
tarafından sahneye taşınan "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" çocuk oyunu, bugün ve yarın saat 11.00 ve 14.00'te Adapazarı
Kültür Merkezi'nde (AKM
) sahnelenecek.
Nil Ünlü Aycıl'ın yazdığı eserin yönetmenliğini Levent Ulukut üstleniyor.
Oyunda, Fuat Şarbalkan, Ender Şeviker, Derya Kara
Erk, Tuğçe Us, Deniz Taylan
Tombul, Sevinç Yıldız Güzlük rol alıyor. İstanbul
Kumpanyasınca hazırlanan "Kaplumbağa ve Tavşan" isimli çocuk oyun, 16 Nisan'da saat 11.00 ve 14.00'te AKM'de izlenebilecek. Tarık Şerbetçioğlu
'nun yazıp yönettiği oyunda, Ayşegül Verdi, İlayda Erdinç ve Cem Özoktay izleyici karşısına çıkacak.
İstanbul Kumpanyasınca sahneye taşınan "Huysuz Şeyler" oyunu, 16 Nisan'da saat 20.00'de AKM'de sahnelenecek. Raşit Çelikezer
, yönettiği oyunda Ayşegül Verdi ile rol alıyor.
İstanbul Temaşa Tiyatrosu tarafından hazırlanan "İkinci Bahar" isimli eser de, 29 Nisan'da saat 20.00'de AKM'de izlenebilecek.
Eserde, Cihat Tamer
, Bedia Ener
, Simge Selçuk
, Emre Törün gibi oyuncular rol alıyor. Ali Fuad Başgil
anılacak
İlim, fikir ve siyaset adamı Ali Fuad
Başgil, panelle anılacak. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı
'nın konuşmacı olarak katılacağı panel, 24 Nisan'da saat 20.00'de AKM'de gerçekleştirilecek.
"Reis Bey
" gösterimi yapılacak Yönetmen Mesut Uçakan
'ın filmi "Reis Bey"'in gösterimi, 27 Nisan
'da saat 18.00'de AKM'de yapılacak.
Gösterimin ardından Enver Gülşen
'in moderatörlüğünde Uçakan, söyleşi gerçekleştirecek.
Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) ise 11 Nisan'da saat 20.00'de "Ben Ölmeden Önce", 18 Nisan'da saat 20.00'de "Yangın Yeri", 22 Nisan
'da saat 20.00'de "Küçük Bir Rica" ve 25 Nisan'da saat 20.00'de "Kefernahum" filmleri izlenebilecek.
AKM, Kuzu, Sakarya, Kültür Sanat
Kaynak: AA