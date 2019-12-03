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Sakarya'da kültür sanat

Sakarya'da bu ay boyunca kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro, sinema gösterimleri, imza ve söyleşi günleri ile konferanslar düzenlenecek.

03.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:50Sakarya'da kültür sanat
'da bu ay boyunca kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro, sinema gösterimleri, imza ve söyleşi günleri ile konferanslar düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karart Kültür Sanat tarafından sahnelenecek "Bavul" oyunu 24 Salı, Fiil Sanat tarafından sahnelenecek "Siz İnsan Değil Misiniz?" 30 Aralık Pazartesi saat 20.00'de Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.
Çocuk etkinlikleri kapsamında "Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü" filmi 14 Aralık Cumartesi saat 13.00 ve 15.00'de Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) izlenebilecek. "Obur Kedi" oyunu 21 Aralık Cumartesi saat 12.00, 13.30 ve 15.00'de "Çalışkan Karıncalar" çocuk tiyatrosu ise 28 Aralık Cumartesi saat 12.00, 13.30 ve 15.00'de miniklerin beğenisine sunulacak.
Sinema gösterimleri
Etkinlikler kapsamında, 12 Aralık Perşembe "Adaletsiz", 19 Aralık Perşembe "Eve Dönüş" ve 26 Aralık Perşembe "Görülmüştür" filmleri saat 20.00'de OSM'de izlenebilecek.
Andrey Tarkovski filmlerinden "Solaris" 10 Aralık Salı, "Ayna" 17 Aralık Salı ve "İz Sürücü" 24 Aralık'ta saat 19.00'da OSM'de gösterime girecek.
Etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Sadettin Ökten'in konuk olacağı "Şehir ve Medeniyet" konferansı 17 Aralık Salı saat 19.00'da düzenlenecek. Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'na özel etkinlikler de Sakaryalılarla buluşacak.
Aralık ayı kültür sanat etkinlik takvimine ve sanal etkinlik kitapçığına "www.sakarya.bel.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Sakarya, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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