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Sakarya'da kültür sanat etkinlikleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri "Turgut Cansever ve Mimari Anlayışı" konferansıyla devam edecek.

24.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:54Sakarya'da kültür sanat etkinlikleri
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri "Turgut Cansever ve Mimari Anlayışı" konferansıyla devam edecek.
Ofis Sanat Merkezi'nde 25 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan etkinliğe Prof. Dr. Suphi Saatçi konuşmacı olarak katılacak.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "25 Şubat Salı günü saat 19.00'da gerçekleşecek olan etkinliğimize Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suphi Saatçi konuşmacı olarak katılacak. Tüm kültür ve sanat dostları davetlidir." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Turgut Cansever, Suphi Saatçi, Güncel

Kaynak: AA

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