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Sakarya'da kültür sanat etkinliklerini kaçırmayan vatandaşı duygulandıran sürpriz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, korona virüs salgını sonrasında iptal edilen kültür sanat etkinlikleri dolayısıyla tekerlekli sandalyesiyle 4 yıldır hiçbir kültür sanat etkinliğini kaçırmayan Hamza Germiyan isimli vatandaşın evine;

30.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:40
Sakarya'da kültür sanat etkinliklerini kaçırmayan vatandaşı duygulandıran sürpriz
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, korona virüs salgını sonrasında iptal edilen kültür sanat etkinlikleri dolayısıyla tekerlekli sandalyesiyle 4 yıldır hiçbir kültür sanat etkinliğini kaçırmayan Hamza Germiyan isimli vatandaşın evine; tiyatro oyunları, seçkin filmlerden oluşan CD'ler ve dünya edebiyatından seçkin eserler göndererek mutluluk yaşattı.

Korona virüs sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'herkes kendi OHAL'ini ilan etsin' açıklamalarının ardından önlemler kapsamında ülkedeki tüm kültür sanat etkinlikleri de ertelenerek iptal edilmişti.

Kültür sanat dostunu duygulandıran sürpriz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, iptal olan etkinliklere rağmen kültür sanat insanlarına gönül vermiş vatandaşları unutmadı. Başkan Yüce, "Sizlerin ihtiyaç duyduğu ne varsa bizler eve göndeririz. Siz yeter ki evde kalın" ifadeleri ve selamıyla birlikte tekerlekli sandalyesi ile 4 yıldır hiçbir kültür sanat etkinliğini kaçırmayan Hamza Germiyan isimli kültür sanat dostunun evine; seçkin filmlerden oluşan CD'ler ve dünya edebiyatından seçkin eserler gönderdi. Bu sürpriz karşısında duygulanan Germiyan, şaşkınlığını da gizleyemeyerek belediye yönetimine teşekkürlerini iletti.

Nisan kültür-sanat etkinlikleri dijital olarak sosyal medyadan gerçekleşecek

Öte yandan, salgın sürecinde evde kalmanın önemine değinen Başkan Ekrem Yüce, Nisan ayı kültür-sanat etkinliklerini de dijital olarak sosyal medyadan gerçekleştirileceği müjdesini verdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ülkede çok farklı bir uygulamaya imza atarak Nisan etkinliklerini aylık bülten şeklinde dijital olarak çıkarmaya hazırlanıyor. Evde herkesin yapabileceği etkinlikler, sağlık tavsiyeleri, spordan konsere birçok kültür sanat etkinliğini Nisan kültür-sanat takvimi içerisinde kültür-sanat dostlarına sunulacak. - SAKARYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sakarya'da kültür sanat etkinliklerini kaçırmayan vatandaşı duygulandıran sürpriz - Haberler

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