Sakarya'da kumar oynayan ve restoranda içki içenlere ceza

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, kumar oynayan 13 kişi ile Adapazarı 'nda bir restoranda içki içen 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Geyve'de kumar oynanan bir binaya baskın düzenledi. Baskında kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.Adapazarı'nda ise bir restoranın içeri müşteri alıp, kapıları kilitleyerek alkol servisi yaptığı tespit edildi. Kapıyı çilingire açtıran polisler, restoranda içki içen 5 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesti. Kumar oynatan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken restoranında içki servisi yapan işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA