Haberler » Güncel » Sakarya'da KYK kız yurdunda 'kedinin öldürülüp çöpe atıldığı' iddiasına inceleme - Haber

Sakarya'da KYK kız yurdunda "kedinin öldürülüp çöpe atıldığı" iddiasına inceleme

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda "kedinin öldürülüp çöpe atıldığı" iddialarına ilişkin, "Olmayan bir iddiayla yurttaki öğrencilerin huzurunu kaçırmaya çalışan birileri varsa bunun tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

11.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:16Sakarya'da KYK kız yurdunda
Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda "kedinin öldürülüp çöpe atıldığı" iddialarına ilişkin, "Olmayan bir iddiayla yurttaki öğrencilerin huzurunu kaçırmaya çalışan birileri varsa bunun tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi.
Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akova Mahallesi'nde KYK yurdunda yaşanan olayın ardından araştırma başlattıklarını belirterek, olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini söyledi.
Sosyal medya üzerinden "kedinin kesilip çöpe atılması" gibi bazı gereksiz paylaşımların yapıldığını gördüklerini aktaran Nayir, "Böyle bir şey yok, gören, duyan yok, ortada kan, kedi ölüsü, hiçbir şey yok. Yurdun içinden birileri biraz korkutmaya yönelik değişik sesler çıkarıp, kapıları tırmalıyormuş. Biz de onlara, 'Bir bakın, kimseyi rahatsız etmesinler, oradaki kızlarımız bize emanet.' dedik. Yurdun huzurunu bozmaya çalışan yurttan birinin olduğunu tahmin ediyoruz, onu bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Nayir, herhangi bir canlıya kasıt veya rahatsızlık verecek bir şeyin bulunmadığını vurgulayarak, "Olmayan bir şeyi yayarak yurtta huzursuzluk çıkarmaya çalışan biri var mı, bunu çözmeye çalışıyoruz. Yurtta kalanlardan da olabilir bu. Olmayan bir iddiayla yurttaki öğrencilerin huzurunu kaçırmaya çalışan birileri varsa bunun tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi.

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:58 AB Türkiye Delegasyonundan "vize muafiyeti" açıklaması - Haber
17:57 Ahlat'ta şehidin cami vasiyeti için kermes düzenlendi - Haber
17:56 Cadde ortasında drift yaptı - Haber
17:56 Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli - Haber
17:52 Mersin cadde ortasında drift yaptı - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 18:01:46