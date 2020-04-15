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Sakarya'da mahkumların tahliyesine başlandı

İnfaz yasasının mecliste onaylanması sonrası Sakarya'da tutuklu bulunan mahkumların tahliyesine başlandı.

15.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:16
Sakarya'da mahkumların tahliyesine başlandı
İnfaz yasasının mecliste onaylanması sonrası Sakarya 'da tutuklu bulunan mahkumların tahliyesine başlandı.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM'den geçerek yasalaştı. Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışı bırakan infaz düzenlemesiyle ülke genelinde 90 bin kişi tahliye olacağı açıklanmıştı. Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla çıkan yasa sonrasında Sakarya'da bulunan Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevi, Geyve Açık Cezaevi ve Hendek Açık Kadın Cezaevinde yatan bin 500 hükümlü yasa kapsamında tahliye olacağı belirtilmişti.

Yasanın resmi gazetede yayımlanması sonrası tahliyeler bugün başladı. Tahsis edilen otobüslere binen mahkumlar cezaevi içinde kontrolleri yapıldıktan sonra otobüslere bindirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı tahliyede polis ve jandarma araçları otobüslere eskortluk etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Sakarya, Güncel
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