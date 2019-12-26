Haberler » Güncel » Sakarya'da Mehmet Akif anıldı - Haber

Sakarya'da Mehmet Akif anıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri, "Duruş ve Onur Abidesi: Mehmet Akif" konulu söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.

26.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:30 Sakarya'da Mehmet Akif anıldı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri, "Duruş ve Onur Abidesi: Mehmet Akif" konulu söyleşi ve imza günü programı ile devam etti. Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen programa Yazar Yusuf Tosun da konuk olarak katıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, programda konuşan Yazar Yusuf Tosun, "Bizler Mehmet Akif'in şair yönünü biliyoruz. İstiklal Marşı'nın şairi, Destanı'nın ya da kitabının yazarı olarak tanıyoruz. Ancak Mehmet Akif'in en büyük şiiri nedir diye sorarsanız ne İstiklal Marşı ne Safahat ne de Çanakkale Destanı'dır derim. Mehmet Akif'in en büyük eseri bana göre onun kişiliğidir şahsiyetidir." dedi.
Yazar Tosun, "Mehmet Akif, Çanakkale cephesinde bulunmadan o atmosferi yazmış, günümüze aktarabilmiş usta bir şair ve yazardı ki nice şairler Çanakkale cephesinde var olmasına rağmen Mehmet Akif'in kalemi kadar güçlü bir yazı ya da şiir elde edememiştir. Mehmet Akif o gece Çanakkale cephesine gidemedi, o atmosferi göremedi belki ama yüreğinde hissettiği vatan sevgisi ile Çanakkale Destanı'nı yazabilen ulvi bir şairimizdir." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale, Safahat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:08   Halı sahada kalp krizinden ölen Sivas Emniyet Müdür Yardımcısının cenazesi memleketine gönderildi - Haber
15:07   Ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı (2) - Haber
15:03   Isparta Mekke Eğitim Vakfı'nda 3. eğitim binası temeli atıldı - Haber
15:02   Belediye personeline cinsiyet eşitliği konusunda eğitim verildi - Haber
15:02   Çin, İran ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
13:37   Ülke şokta! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
26.12.2019 15:12:56