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Sakarya'da merdivenden düşen kadın öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinin merdivenlerinden düşen 81 yaşındaki kadın, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

22.08.2019 18:16 Sakarya'da merdivenden düşen kadın öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinin merdivenlerinden düşen 81 yaşındaki kadın, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bileciler Mahallesi'nde yaşayan Hanife Mısırlı, 9 Ağustos'ta evindeki 12 basamaklı merdivenden düşerek ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Başından ağır yaralanan Mısırlı, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kadının cenazesi, Sultan Abdülhamit Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Adapazarı, Sakarya, Hanife, Güncel

Kaynak: AA

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