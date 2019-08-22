Sakarya'da merdivenden düşen kadın öldü

Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde evinin merdivenlerinden düşen 81 yaşındaki kadın, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bileciler Mahallesi'nde yaşayan Hanife
Mısırlı, 9 Ağustos'ta evindeki 12 basamaklı merdivenden düşerek ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Başından ağır yaralanan Mısırlı, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kadının cenazesi, Sultan Abdülhamit Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.