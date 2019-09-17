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Sakarya'da motosiklet çalan şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde çaldığı motosikleti 200 TL karşılığında başkasına satan hırsız, jandarma ekiplerince yakalandı.

17.09.2019 17:32Sakarya'da motosiklet çalan şahıs tutuklandı
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde çaldığı motosikleti 200 TL karşılığında başkasına satan hırsız, jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Söğütlü ilçesinde O.G. isimli vatandaşa ait motosikleti çalındı. Motosiklet sahibi hırsızlık sonrası durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Hırsızlık sonrası Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. JASAT timi ile yapılan ortak çalışma neticesinde, motosikleti çalan şüpheli şahsın Adapazarı Çamyolu Mahallesi'nde ikamet eden F.A., olduğu tespit edildi. Tespit sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, sorgusunda çaldığı motosikleti aynı mahallede ikamet eden O.Ç., isimli şahsa 200 TL para karşılığında sattığını itiraf etti.

Hırsızın itirafı sonrası O.Ç., isimli şahsın ikametine giden jandarma ekipler, çalınan kırmızı renkli ruhsatsız motosiklet bulunarak el koydu. Ruhsatsız motosiklet, sahibi O.G. tarafından teşhis edilmesi üzerine kendisine teslim edildi. Şüpheli O.Ç., "Suç Eşyası Temin Etmek" suçundan ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakılırken ve F.A., ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - SAKARYA

Motosiklet, Jandarma, Söğütlü, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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