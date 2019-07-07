07.07.2019 16:48
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Sakarya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 ölü

Sakarya

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti.
Doğukan Yağız (14) idaresindeki plakasız motosiklet, Ceylandere mevkisinde karşı yönden gelen Nazmi Y. (72) yönetimindeki 54 UC 721 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Doğukan ile kuzeni Kerim Can Yağız (16) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Doğukan ve Kerim Can Yağız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobilin sürücüsü Nazmi Y. jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Ferizli, Sakarya, Güncel

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