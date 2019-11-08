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Sakarya'da öğrenciler lösemili çocuklara destek için maske taktı

Sakarya'da bir ortaokulda öğrenciler, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında maske takarak lösemili çocuklara destek oldu.

08.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:52 Sakarya'da öğrenciler lösemili çocuklara destek için maske taktı
'da bir ortaokulda öğrenciler, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında maske takarak lösemili çocuklara destek oldu.
ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulunda öğrenciler, öğretmen ve okul yönetimi, "Lösemi bulaşıcı değildir, sevgi bulaşıcıdır" sloganıyla okul bahçesinde etkinlik düzenledi.
Yaklaşık 1500 öğrenci ve öğretmen, ağızlarına maske takarak lösemi hastası çocukların yanında olduklarını gösterdi.
Programda konuşan okul müdürü Hüseyin Mutlu, lösemili çocukların tedavileri devam ederken çevreden mikrop kapmamak için maske kullandıklarını anımsatarak, "Bu maskeleri bulaşıcı hastalık sebebiyle değil, enfeksiyona karşı vücut dirençleri düşük olduğu için korunmak amacıyla takıyorlar. Mithatpaşa Ortaokulu ailesi olarak yılın bir haftası dahi olsa lösemili çocuklarımızı hatırlamak, onların yerine kendimizi koymak, farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenledik." diye konuştu.
KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar da hafta dolayısıyla Türkiye'nin birçok yerinde etkinlikler yapıldığını dile getirdi.
Çok güzel bir farkındalık yaşattıklarını belirten Akar, "Yakında okulda lösemili bir arkadaşınızın hayatını konu alan filmi izleyeceğiz. Geçen yıl okulunuzdan bir arkadaşınız, sınavdan kazandığı ödülü lösemili arkadaşlarına bağışladı. Bu duyarlı davranışından ötürü Muhammed Celalettin Efe arkadaşınıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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