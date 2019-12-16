Haberler » Güncel » Sakarya'da okulda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haber

Sakarya'da okulda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'da bir okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

16.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:40Sakarya'da okulda çıkan yangın kontrol altına alındı
'da bir okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçesindeki Akşemsettin İlk ve Ortaokulunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Okul yöneticileri öğrencileri tahliye ederken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Binada mahsur kalanın olmadığı belirlenirken, yangın nedeniyle okulun çatısından yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
Bölgeye gelerek yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.
Ailelerinin okula gelip teslim aldığı bazı öğrencilerin korktukları için ağladığı görüldü.
"Gereken neyse yapılmıştır"
Okula gelerek incelemelerde bulunan Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Karabulut, yangında yaralanan ve dumandan etkilenen öğrenci ve personel olmadığını belirterek, "En kısa zamanda ufak tefek onarımları yaparak okulumuzu derhal eğitim-öğretime açacağız. Hasar da telafi edilinceye kadar da eğitim-öğretime Büyükesence okullarımızda devam edilecektir." dedi.
raporu açıklanmadan yangının çıkış nedeni hakkında görüş bildirmenin doğru olmayacağını dile getiren Karabulut, şöyle devam etti:
"Sonucu bekleyeceğiz. 186 öğrencimiz var. Duman görüldüğünde yangın olduğu görülmüş ve çocuklar okul yöneticileri ve öğretmen tarafından tahliye edilmiş, eğitim-öğretime ara verilmiş. Gereken neyse yapılmıştır. Öğrencilerimizin eğitim öğretimi diğer okullarda devam edecektir, kesinti söz konusu olmayacaktır."
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da öğrencilerle ilgili bir olumsuzluğunun olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.
Yangına anında müdahale edildiğini aktaran Kılıç, tadilatın ardından öğrencilerin okulda eğitimine devam edeceğini bildirdi.

Erenler, İtfaiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:56 İBB'NİN KİRALIK ARAÇ İHALESİ GEÇERLİ TEKLİF OLMADIĞI İÇİN ERTELENDİ - Haber
12:56 Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haber
12:56 Kırklareli'nden kısa kısa - Haber
12:56 Kayseri merkezli FETÖ operasyonu - Haber
12:55 Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
11:39 85 yıllık piyango biletine gözü gibi bakıyor - Haber
16.12.2019 12:59:12