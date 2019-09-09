Haberler» genel» Haber

Sakarya'da okullar açıldı, trafik durma noktasına geldi

Sakarya'da okullar açıldı, trafik durma noktasına geldi 891 eğitim kurumunda 210 bini aşkın öğrenci ders başı yaptıSAKARYA - Sakarya'da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

09.09.2019 11:20
Sakarya'da okullar açıldı, trafik durma noktasına geldi
891 eğitim kurumunda 210 bini aşkın öğrenci ders başı yaptı
SAKARYA - Sakarya'da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
2019-2020 eğitim öğretim döneminde Sakarya'da 891 eğitim kurumunda 210 bini aşkın öğrenci sabah saatlerinde ders başı yaptı. Araçlarıyla okul yolunu tutan aileler sabah saatlerinde yoğun bir trafikle karşılaştı. Şehirde birçok noktada sabah erken saatlerde yoğunlaşan trafik, bazı bölgelerde ise durma noktasına geldi. Şehrin ana caddelerinde trafik polislerinin yoğun çaba harcayarak kitlenen trafiği açmak için uğraştığı gözlendi.
Sakarya'da okullar açıldı, trafik durma noktasına geldi

Sakarya, Sabah, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
12:01   - Atlı süvariler Konak Meydanı'nda
11:53   Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
11:47   HDP önünde eylem yapan aile sayısı 7'nci günde 17'ye yükseldi
11:28   Emniyet müdürü, okula başlayan şehit kızını makam aracıyla götürdü
11:20   Sakarya'da okullar açıldı, trafik durma noktasına geldi
11:09   Sınırın sıfır noktasında ziller çaldı
10:48   Ceza yiyen sürücüden diğer servis sürücülerine uyarı